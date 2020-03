नई दिल्‍ली: देशभर में लॉकडाउन के दौरान परेशान करने वाली कई तस्‍वीरें सामने आई हैं. कई जगह पुलिस अपने कड़क मिजाज में नजर आई तो कई जगह मुसीबत में मददगार बनकर. Also Read - कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए युवा निशानेबाज मनु भाकर ने डोनेट किए एक लाख रुपये

ऐसा ही कुछ देश की राजधानी में सामने आया है. राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संकट के दौरान एक बुजुर्ग दंपति के ल‍िए मददगार बन गई द‍िल्‍ली पुल‍िस.

लॉकडाउन के चलते ग्रेटर कैलाश में रहने वाले बीमार पति-पत्‍नी जरूरी सामान लाने के लिए बाहर जाने की स्थिति में नहीं थे. ऐसे में उन्‍होंने जरूरी सामान के लिए एसचएचओ को फोन किया. तो पुलिस थाना के प्रभारी ने उन्‍हें स्‍वयं पहुंचकर मदद पहुंचाई.

My children stay in US. Its only my wife&I who stay here.We are patients of diabetes & BP,so we don’t go out during lockdown. As we needed few essential items,we called the SHO. Soon after we received the items.Delhi police is supporting us a lot: R Bhasin, a GK resident, #Delhi pic.twitter.com/aTBZPAeMsM

