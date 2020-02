नई दिल्ली: दिल्ली में हुई हिंसा में अब तक 38 लोगों की जानें जा चुकी हैं. नफ़रत और मारकाट के वीभत्स किस्सों के बीच कई ऐसी मिसालें भी हैं, जिन्होंने इंसानियत के होने का भी अहसास कराया है. किसी ने हिंदू परिवारों को उपद्रवियों से बचाया तो किसी ने मुस्लिमों की जान की हिफ़ाज़त की.

दिल्ली का चाँद बाग़ इलाका जल रहा था. यहां श्री दुर्गा फकीरी मंदिर स्थित है. इस इलाके में हिंदू-मुस्लिम दोनों ही रहते हैं. ये अलर्ट थे. भीड़ ने इस मंदिर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इलाके में रहने वाले मुस्लिम चैन बनाकर सामने खड़े हो गए. और दंगाइयों को आगे नहीं बढ़ने दिया. दंगाइयों ने पथराव भी किया, जिसमें कई घायल हो गए, लेकिन दंगाईयों को आगे नहीं बढ़ने दिया. यहां के रहने वाले आसिफ़ कहते हैं कि ये सिर्फ मंदिर नहीं है. ये हमारी प्रतिष्ठा वाली जगह है. हम सबने मिलकर इसे बचाया. मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश कहते हैं कि हमने मिलकर दंगाईयों को नाकामयाब कर दिया. हमने कोशिश की कि कोई भी बाहरी यहां न आ पाए.

Delhi: Locals in Chand Bagh area of #NortheastDelhi say that they formed a human chain to protect Sri Durga Fakiri Mandir in the area when violence broke out. Om Prakash, temple’s priest says “Locals – both Hindus & Muslims were alert. They saw to it that no outsider comes here.” pic.twitter.com/SLl8clBGEC

