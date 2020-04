नई दिल्ली : कोरोना वायरस (Coronavirus) ने पूरी दुनिया को अस्त-व्यस्त कर दिया है. इस महामारी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है इटली (Italy) को, जहां कोरोना के चलते हर दिन 60 से ज्यादा मौतें हो रही हैं. इटली में इस संक्रमण ने अभी तक 14 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. जिसके चलते लोगों में निराशा उपजना सामान्य है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें सड़कों पर नोट पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें इटली की हैं, जहां लोगों ने मौतों से निराश होकर सड़कों पर पैसे फेंक दिए हैं. Also Read - Pakistan Lockdown Viral Video: पाकिस्तान में लॉकडाउन के चलते नमाज रोकने पहुंची थी पुलिस, भीड़ ने दौड़ाकर किया यह हाल

वायरल फोटो को लेकर लोगों का कहना है कि इटली के लोगों ने ये पैसे इसलिए फेंक दिए, क्योंकि वह कोरोना से काफी निराश हैं और उनका कहना है कि जब उनका परिवार और चाहने वाले ही नहीं बच पा रहे हैं और लॉकडाउन (Lockdown) के चलते वह इन रुपयों को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे तो इस धन-दौलत का क्‍या लाभ है? पैसों की कोई जरूरत नहीं रही?

लेकिन, इस वायरल फोटो पर सवाल यह उठता है कि क्या इन वायरल तस्वीरों में कोई सच्चाई है. तो बता दें कि सड़कों पर पत्तों की तरह फैले नोट की तस्वीर तो असली है, लेकिन यह इटली की नहीं है. क्‍योंकि ये तस्‍वीरें मार्च, 2019 से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जबकि इस दौरान तक कोरोना की दुनिया क्या चीन (China) में भी कोई चर्चा नहीं थी, जहां से यह महामारी उपजी है.

The bicentenario bank in Merida was looted, people left the Venezuelan bolivars behind and left the money on the street and set fire to piles of Venezuelan bolivars to prove its worthless #Venezuela #SinLuz pic.twitter.com/YJlT2qFPrY

