बॉलीवुड और पंजाब के मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अपने सोशल मीडिया पर एक बेहद दिलचस्प वीडियो शेयर किया है जिसमें लिखा है 'फगवाड़ा गेट के पास बैठती हैं बीजी' अब तो मेरे परांठे जब भी में जालंधर गया तो, आप भी जरुर जाके आना. रब की रजा में रहकर हंसना किसी किसी को ही आता है रिस्पेक्ट'. वीडियो में एक बेहद बुर्जुग महिला दिखाई दे रहे हैं जो सड़के किनारे खाना बेच रही हैं इन्ही की एक कहानी को वीडियो के तौर पर दिलजीत दोसांझ ने शेयर किया है. आप भी जरुर देखें वीडियो.

Phagwara Gate kol Beth de ne Bebe Ji .. Mere Paraunthe Pakke Jadon Jalandhar Side GEYA..Tusi v Zarur Ja Ke Aeyo 🙏🏾

Rab Di Raza ch Raazi Reh Ke Hasna Kisey Kisey Nu Aunda.. 🙏🏾

RESPECT pic.twitter.com/PwkJqZ3FlC

— DILJIT DOSANJH (@diljitdosanjh) November 1, 2020