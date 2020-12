नई दिल्ली: किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर इन दिनों ट्विटर पर लोग काफी वाद-विवाद कर रहे हैं. किसानों के मुद्दों पर बात करते हुए हाल ही में बॉलिवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्विटर पर एक ऐसा ट्वीट किया जिसे देखकर पंजाबी सिनेमा व बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ को गुस्सा आ गया, और दोनों के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग शुरू हो गई है. किसान आंदोलन के शामिल एक बुजुर्ग महिला को कंगना ने अपशब्द कहे. Also Read - Diljit-Kangna Hilarious Memes: ट्विटर पर #DiljitVsKangana कर रहा है ट्रेंड, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

इस मसले पर दिलजीत ने कंगना को नसीहत दे डाली. उन्होंने कहा- ‘बंदे को इतना अंधा नहीं होना चाहिए…’ कंगना को उनकी यह बात पसंद नहीं आईई और उन्होंने दिलजीत को करण जौहर का पालतू कह डाला. इस बात पर दोनों के बीच विवादों का सिलसिला काफीी हद तक बढ़ गया है. आपको बता दें कि कंगना अक्सर ही अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहती हैं. Also Read - Kangna Vs Diljit War: कंगना रौनत ने अब दिलजीत से लिया पंगा, सोशल मीडिया पर तू-तड़ाक में हो रही हैं बातें

आपको बता दें कि ट्विटर पर कंगना और दिलजीत की यह जुबानी लडाई काफी ट्रेड कर रही है. लोग इस पर काफी मीम्स और जोक्स भी बना रहे हैं. ट्विटर पर लोगों मे काफी मजेदार जोक्स शेयर किए हैं. दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत की जुबानी जंग को लेकर कई बॉलीवुड कलाकारों ने भी ट्वीट किया. कई बॉलीवुड सितारों ने दिलजीत दोसांझ का समर्थन भी किया था. आइए देखते हैं लोगों के मजेदार मीम्स और जोक्स- Also Read - किसान आंदोलन की फोटो पर कंगना पर फूटा दिलजीत दोसांझ का गुस्सा, बोले- 'बंदा इतना अंधा भी नहीं होना चाहिए'

