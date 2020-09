Diwali 2020: त्योहारों का सीजन चल रहा है. साल का सबसे बड़ा त्योहार, दिवाली आने वाला है. इस पर्व की तैयारियां महीनो पहले शुरू हो जाती हैं. Also Read - Diwali 2020: इस बार कुछ खास होंगी गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां, दिखेगी आत्मनिर्भर भारत की झलक...

देश में सबसे बड़ा पटाखा उत्पादन करने वाली शिवकाशी से पटाखे बनाने और पैकिंग की तस्वीरें आई हैं. हर साल की तरह इस साल भी हजारों टन पटाखे यहां तैयार होंगे. Also Read - Panchang 2020 Hindu Calendar: होली, करवाचौथ, दिवाली, कब पड़ेगा कौन सा त्‍योहार, देखें 2020 का कैलेंडर

हालांकि यहां के कामगरों को डर है कि इस साल कोविड के कारण धंधा, मंदा रह सकता है. फिर भी वे अपने परंपरागत काम में लगे हैं. Also Read - Varun Dhawan join Shashank Khaitan next project Rannbhoomi | 'रणभूमि' के लिए वरुण धवन ने मिलाया शशांक खेतान के साथ हाथ, ये है रिलीज डेट!

देखें-

Tamil Nadu: People involved in the production of firecrackers in Virudhunagar district’s Sivakasi – the firecracker manufacturing hub in the country – claim that their business is affected due to #COVID19 pandemic and lockdown. pic.twitter.com/9qLmkSJhnZ

— ANI (@ANI) September 17, 2020