नई दिल्लीः देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रकोप के बीच सोशल मीडिया पर एक डॉक्टर कपल की फोटो (Ranchi Doctor Couple Viral Photo) इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रही है. और हर तरफ इनकी तारीफ हो रही है. कारण है, दोनों की शादी की सालगिरह, जिसे उन्होंने कोरोना वायरस से जूझ रहे मरीजों के साथ कोरोना वार्ड में सेलिब्रेट किया है.

इस डॉक्टर कपल ने अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर ट्विटर पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कोरोना वायरस (COVID-19) से पीड़ित मरीजों के साथ अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मनाई है.

यह कपल रांची (Ranchi) के राजेंद्र इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (RIMS) में कार्यरत है. वहीं कोरोना प्रकोप के चलते इन दिनों ये अपनी ड्यूटी पूरी करने में लगे हैं. ऐसे में इन्होंने अपनी शादी की सालगिरह हॉस्पिटल स्टाफ और मरीजों के बीच मनाई. डॉक्टर रितिका और डॉक्टर निशांत पाठक की शादी की सालगिरह 16 अप्रैल को थी.

Under the leadership of respected CM shri @HemantSorenJMM ji & health minister shri @BannaGupta76 ji,I Dr Nishant & Dr Ritika treating corona patients @ RIMS, today is our marriage anniversary too #Covid_19india #JharkhandfightsCOrona @jharkhand181 @JharkhandCMO @DainikJagranRan pic.twitter.com/bFrut1JabI

