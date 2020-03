नई दिल्ली: पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के चपेट में हैं. विश्वभर में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 19,246 हो गई है. अबतक दुनिया में 181 देशों में 427,940 मामले दर्ज किए गए हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर कोरोना से जुड़ी कई तरीके की ख़बरें भी फैल रही है. लॉकडाउन में कुछ झूठी और कुछ सच्ची खबरों से सना हुआ सा लग रहा है पूरा सोशल मीडिया.

हाल ही में इंडोनेशिया के एक डॉक्टर की फोटो और खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है. ऐसा बताया जा रहा है कि तस्वीर में हादियो अली (Dr Hadio Ali) नामक जो डॉक्टर नज़र आ रहे हैं उनकी कोरोना से मौत हो गई है और ये तस्वीर उनके आखिरी बार अपने बच्चों से मिलने की है.

This picture makes me cry!

This is the last photo of Dr Hadio Ali who died after treating the people affected by Corona in Indonesia)

This is his last visit. Standing by the gate and watching his children and pregnant wife.

We should not lose in this war. Stay home for them pic.twitter.com/2lR7HrI91N

— Dr Pooja Tripathi (@Pooja_Tripathii) March 25, 2020