एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक डॉक्टर ने कोरोना परीक्षणों का लक्ष्य पूरा करने के लिए 15 से ज्यादा बार अपना ही नूमना दे दिया. ऐसा करते हुए डॉक्टर की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. Also Read - OMG! मंदिर में मिले 300 रुपये, बंटवारे को लेकर तीन लोगों ने की 24 साल के लड़के की हत्या...

उत्तर प्रदेश के मथुरा में ये हुआ. यह वीडियो रविवार को सामने आया, जिसमें बलदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को राजकुमार सारस्वत के नमूने लेते देखा जा सकता है. फिर इन नमूनों को परीक्षण के लिए नकली नामों पर सीएमओ कार्यालय भेजा गया. Also Read - शर्मनाक: कुत्ते को 'गंदा' कहने पर शुरू हुई बहस, फिर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलीं...

On failing to hit its daily #COVID19 testing targets, Mathura doctor gives over 15 of his own samples. Also Read - यूपी में फिल्म सिटी को लेकर बॉलीवुड के जाने-माने चेहरों के साथ CM योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, निकल कर आएगी बड़ी बात!

This is ridiculous! Have we moved on already???

As doctors why are we forgetting that we need to test more to keep all Indians safer.@ARanganathan72 @rajeev_mp @IshitaYadav pic.twitter.com/BquasJHsMU

— Nausheen Khan (@DrNausheenKhan) September 21, 2020