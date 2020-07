नई दिल्लीः बीते कुछ दिनों में, देश में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार और उनकी हत्या की कई भयावह घटनाएं सामने आई हैं. इन घटनाओं ने ना सिर्फ सार्वजनिक आक्रोश को भड़काया है बल्कि मानवता को भी शर्मसार किया है. केरल (Kerala) में गर्भवती हथिनी को अनानास में विस्फोटक भरकर खिलाने के बाद सोशल मीडिया पर कुत्ते को तालाब में फेंकने का वीडियो वायरल हुआ. जिसके चलते लोगों ने जमकर गुस्सा देखने को मिला और अब, कुत्तों की स्मगलिंग (Dog Smuggling) का मामला सामने आया है. जिससे ट्विटर पर हंगामा मचा हुआ है. ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक पोस्ट के मुताबिक कुत्तों को कथित तौर पर पश्चिम बंगाल (West Bengal) और असम की राज्य सीमाओं से नागालैंड (Nagaland) में अवैध रूप से ले जाया जा रहा है. Also Read - ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, पश्चिम बंगाल में जून 2021 तक दिया जाएगा गरीबों को मुफ्त राशन

दरअसल, नागालैंड में कुत्तों का मांस (Dog Meat) बड़े चाव से खाया जाता है. कानूनी रूप से, कुत्ते की हत्या और उसका मांस खाना अवैध है, लेकिन अभी भी नागालैंड और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में कुत्ते का मांस खाया जाता है. इन राज्यों में कुत्ते के मांस को उच्च पोषण और औषधीय माना जाता है. BJP लीडर और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने भी नागालैंड में कुत्तों के साथ हो रही बर्बरता को लेकर उल्लेख किया कि कैसे इन कुत्तों को ट्रकों में ले जाया जाता है, उनके मुंह को रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वे भौंक न सकें. जिसके चलते कई तो घुटन से मर जाते हैं.

These dogs were being taken from West Bengal to Nagaland on the 26th of last month to be SOLD for MEAT. Please please write an EMAIL to csngl@nic.in, asking for this practise to be stopped. If they get 50,000+ emails tonight, they will act against this. Please do this tonight. 🙏 pic.twitter.com/wCrRApuMPx

— Ishita Yadav (@IshitaYadav) July 1, 2020