आज गांधी जयंती (Gandhi Jayanti 2020) है. देश महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मना रहा है. देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया जा रहा है. पर आज के दिन भी लोग फिल्म दृश्यम (Drishyam Movie) के एक सीन को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, जो वायरल (Viral) हो रहा है. जी हां, वही फेमस डॉयलाग, याद है ना 2 अक्टूबर को क्या हुआ था (Yaad Hai Na 2 October Ko Kya Hua Tha). Also Read - शर्मनाक: DG रैंक के अफसर ने बेरहमी से की पत्नी की पिटाई, Video वायरल

फिल्म में अजय देवगन अपने परिवार को बार-बार यही लाइन रटाते दिखते हैं. इस दिन विजय अपनी फैमिली के साथ पंजिम सत्संग के लिए गया था. Also Read - मुझे गोली मत मारना...गले में तख्‍ती लटकाए इनामी बदमाश ने किया अनोखा सरेंडर

2015 में आई फिल्म दृश्यम का ये डॉयलाग काफी लोकप्रिय रहा था. पूरी फिल्म इसी के इर्द-गिर्द घूमती है. आज 2 अक्टूबर के मौके पर लोग इससे जुड़े मीम्स शेयर कर रहे हैं. Also Read - क्या 12 जून को सुशांत सिंह के घर लौटी थीं रिया चक्रवर्ती? क्यों वायरल हो रहा है ये पोस्ट

देखें-

This Movie was one of the masterpiece of @ajaydevgn #Drishyam https://t.co/PQpwY8vykz

Legends: Today is the day when Vijay Salgaonkar took his family to Panjim for Swami Chinmayanand’s Satsang, had pav bhaji and watched a movie. #2October #GandhiJayanti #Drishyam

Vijay aur uski family kal Panaji gaye the, satsang me. Pav Bhaji bhi khayi thi. 3 Oct ko vapas agaye. #Drishyam has made a special connection with 2 October.

Your annual reminder that today is October 2, when @ajaydevgn went to Panjim with his family to attend Satsang.

They stayed in a hotel, had paav bhaji, and watched a movie and returned the following day #Drishyam

— Raj singh (@singhraj2698) October 2, 2020