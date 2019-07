नई दिल्ली. हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी (Sapna Chaudhary) के गानों का क्रेज युवा पीढ़ी के सिर चढ़कर बोलता है. फिर चाहे वह घर हो या कोई सार्वजनिक स्थान, या फिर डीटीसी की बस (DTC bus) ही क्यों न हो. जहां दिल किया, गाना बजा नहीं कि डांस शुरू. लेकिन कभी-कभी सपना के गाने बजाना या डांस करना भी भारी पड़ जाता है. कुछ ऐसा ही वाकया बीते दिनों देश की राजधानी की धड़कन कही जाने वाली डीटीसी बस को लेकर सामने आया है. जी हां, इंटरनेट पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की डीटीसी बस के भीतर सपना चौधरी के गाने ‘तेरी आंख्या का यो काजल’ पर डांस करती नजर आ रही है. यह वीडियो बीती 12 जुलाई का है.

डीटीसी बस के अंदर का डांस वीडियो वायरल होते ही दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में बस के ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि कंडक्टर को शो-कॉज नोटिस थमा दिया गया है. वहीं, बस के मार्शल को सिविल डिफेंस ऑफिसर के पास भेज दिया गया है. डीटीसी के ये तीनों स्टाफ हरिनगर बस डिपो के हैं. इन पर आरोप है कि जनकपुरी बस स्टॉप के पास इन लोगों ने बस को रोककर लड़की को सपना चौधरी के गाने पर डांस करने दिया. डीटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि बस के ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल के खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है.

Government- run Delhi Transport Corporation (DTC) bus driver suspended, conductor served show-cause notice and bus marshal sent to Civil Defence office, after a viral video showed them with a girl dancing to a Haryanavi song inside the bus on July 12.

