नई दिल्ली: कोरोना महामारी के चलते यूं तो इसका असर सभी पर पड़ा. इस महामारी के कारण लोगों की नौकरियां तक चली गई. लेकिन इस महामारी का सबसे अधिक असर प्रवासी मजदूरों की जिंदगियों पर देखा गया. कोरोना की वजह से रोजगार चले जाने के कारण अपने घरों को वापस जाने के लिए प्रवासी मजदूर कई हजार किलोमीटर पैदल चलते के लिए मजबूर हो गए. कोरोना लॉकडाउन के समय पर कई मजदूर महिलाओं को अपने बच्चों को गोद में उठाकर पैदल चलते हुए देखा गया. अखबार और सोशल मीडिया पर छाई प्रवासी मजदूर महिलाओं की इन तस्वीरों ने पूरे देश को झंकझोर कर रख दिया. ऐसे में नारी की शक्ति को एक पंडाल ने सम्मान देने की कोशिश की है.

Migrant Mother as Goddess Durga at a Durga Puja Pandal this year

The idol of a migrant worker mother, a shirtless toddler (Kartick) in her arms, that will be worshipped as Goddess Durga at Barisha Club in Behala, West Bengal

