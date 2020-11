#FarmerProtest: कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने टिकरी और सिंघु बॉर्डर पर अपना डेरा बनाया हुआ है. हालांकि, पंजाब से दिल्ली आए किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई है. Also Read - Anna Hazare to address farmers in Delhi

दिल्ली के विभिन्न जगहों से लोग लंगर लेकर भी आ रहे हैं, ताकि किसानों को किसी तरह की कोई कमी न आए.

गुरु की लंगर सेवा सन 1987 से गरीब लोगों को लंगर खिलाते आ रहे परविंदर सिंह एक सेवादार हैं. उन्होंने बताया, “हम लोग गरीबों को लंगर खिलाते हैं और आज हम लोग यहां आए हैं. अगर भविष्य में फिर यही जरूरत पड़ी तो हम आएंगे.”

उन्होंने कहा, “500 से हजार लोगों के खाने का इंतजाम किया हुआ है. दिल्ली में सड़क किनारे जितने भी लोग रहते है हम उन लोगों की सेवा करते हुए आए हैं.”

हालांकि, अधिकतर किसानों ने अपने खाने का इंतजाम खुद किया हुआ है और मैदान में ही बना भी रहे हैं. लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है. वह सभी लोग लंगर खा रहे हैं.

विभिन्न किसान संगठन इस वक्त बुराड़ी के निरंकारी मैदान में मौजूद है.

(एजेंसी से इनपुट)