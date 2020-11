#FarmerProtest: दिल्ली के निरंकारी मैदान में किसानों ने अपने खाने-पीने की व्यवस्था कर रखी है. किसानों ने जमीन पर गढ्ढे खोद चूल्हे बना रखे हैं, जिस पर सब्जियां बन रही हैं. वहीं तवा लगाकर रोटियां भी सेकी जा रही हैं, ताकि किसानो के साथ आए उनके साथियों को परेशानी न हो. Also Read - #FarmerProtest: निरंकारी मैदान में हजारों किसान, दिल्ली के लोग कर रहे लंगर सेवा...

दरअसल, किसानों को बुराड़ी के निरंकारी मैदान पर प्रदर्शन की अनुमति दे दी गई है. जहां उनके ठहरने और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. Also Read - Anna Hazare to address farmers in Delhi

दिल्ली टिकरी और सिंघु बॉर्डर पर किसान अभी भी बॉर्डर पर जमे हुए है. हालांकि कुछ किसान रात भर में मैदान में भी आ चुके हैं.

विभिन्न किसान संगठन इस वक्त बुराड़ी के निरंकारी मैदान में मौजूद हैं और अपने गाड़ियों और ट्रैक्टरों में किसान सोए हुए हैं. करीब 6 महीने का राशन भी किसान साथ लेकर आए हुए हैं.

पंजाब से भारतीय किसान यूनियन राजेवाल बैनर तले आए जसवीर सिंह ने बताया, “6 महीने का राशन लेकर आए हैं. चाहे हमें कितना भी वक्त बैठा रहना पड़े, अगर उसके बाद भी नहीं मानते तो हम पंजाब से आने वाले खाने की सभी चीजों को बंद कर देंगे. हम पैदा करते हैं तो हम दिल्ली में भेजने से रोक भी सकते हैं.”

निरंकारी मैदान पर किसानों के लिए बेसिक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. सुबह से कई एनजीओ भी किसानों की मदद करने के लिए उतरे हुए हैं.

(एजेंसी से इनपुट)