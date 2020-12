Farmers Protest: दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन जारी है. हजारों किसान यहां मौजूद हैं. इस बीच तरह-तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं. ऐसी ही एक अनोखी तस्वीर इन दिनों खूब वायरल हो रही है. ये फोटो है 62 साल की मनजीत कौर की. Also Read - Farmers Protest: राहुल गांधी को मार्च निकालने की नहीं मिली अनुमति, नई दिल्ली में धारा 144 लागू

मनजीत कौर दूसरी महिलाओं से इसलिए अलग हैं क्योंकि जिस उम्र में लोग चलना-फिरना बंद करते हैं, उस उम्र में मनजीत जीप चलाती हैं.

वे जीप चलाकर ही पटियाला से सिंघु बॉर्डर पहुंची हैं.

मनजीत कौर दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आई हैं. उनकी जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें उनके साथ जीप पर 4 और महिलाएं दिख रही हैं.

किसान एकता मोर्चा ट्विटर हैंडल ने उनकी फोटो को शेयर किया है.

62 Year old Manjeet Kaur, drove from Patiala to #SinghuBorder to join protest.#FarmersProtest #KisanAandolan pic.twitter.com/jORrkE3O5Y

— Kisan Ekta Morcha (@KisanEktaMarch) December 21, 2020