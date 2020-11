#FarmersProtests: किसानों का आंदोलन सोमवार को पांचवें दिन में प्रवेश कर गया है. हालांकि, विरोध प्रदर्शन के बीच गुरु नानक जयंती के मौके पर आस्था के रंग भी देखने को मिले हैं. प्रदर्शन स्थल पर गुरबानी और शबद की गूंज सुनने को मिली.

ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भरे सिंघु सीमा विरोध स्थल गुरुओं (गुरबानी) के शब्दों से गूंजता रहा क्योंकि सभा को संबोधित कर रहे किसानों ने उन्हें अपने भाषणों में इसे शामिल कर लिया.

सोमवार सुबह सूरज उगने के साथ ही प्रदर्शनकारियों द्वारा कृषि कानूनों के खिलाफ फिर से नारेबाजी शुरू हो गई.

#WATCH | Delhi: Farmers protesting against the farm laws offer prayers on the occasion of #GuruNanakJayanti, at Tikri border. pic.twitter.com/6ajC5rnkZc

