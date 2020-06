नई दिल्‍ली: देश में कोरोना वायरस संकट के चलते हर क्षेत्र में आर्थिक संकट नजर आ रहा है, वहीं, पंजाब की सरकार ने राज्‍य में पालतू-कुत्‍ता बिल्‍ली के ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन की शुरुआत कर दी है. इतना ही नहीं डॉगी और कैट के पालने वाले मालिक को अच्‍छी खासी फीस भी चुकाना होगी. फिलहाल पंजाब सरकार ने पालूत डॉग्‍स और कैट के रजिस्‍ट्रेशन के लिए 400 रुपए तय की गई है. Also Read - Coronavirus In India Update: 5 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, इन राज्यों में हालत बदतर

बता दें देश में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते भारत में अब तक 5 लाख से ज्‍यादा केस सामने आ चुके हैं और करीब 16 हजार से मौतें होने के करीब हैं.

Punjab: Ludhiana Municipal Corporation starts online registration of pets (dogs&cats). BS Sandhu, Ludhiana Mayor says, "First time in Punjab, registration of pets (dogs&cats) is being done online. The fee is Rs. 400. We've asked pet owners to get registration done by 31st Dec."

