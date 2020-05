नई दिल्ली: एक तरफ जहां हम आए दिन कोरोना वायरस जैसी महामारी की समस्या का सामना कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ दुनिया कई अन्य अजीबों-गरीब मामले भी सामने आ रहे हैं. अमेरिका में एक ऐसा वाक्या हुआ जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे. यहां यूटा (UTAH) में पुलिस ने एक 5 साल के बच्चे को कार चलाते पकड़ा है. पुलिस ने बच्चे को जब पकड़ा और उससे पूछताछ की तो बच्चे ने बताया कि वह लैंबोर्गिनी कार खरीदना चाहता है, लेकिन उसकी मां ने कार खरीदने से मना कर दिया. इसलिए वह अपनी मां की कार की चाभी लेकर घर से लग्जरी कार खरीदने के लिए भाग निकला है. Also Read - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, साल के अंत तक हमारे पास होगी कोविड-19 की वैक्सीन

इस बच्चे ने पुलिस को बताया कि वह स्पोर्ट्स कार लैंबोर्गिनी खरीदना चाहता था. इस कार को खरीदने से जब उसकी मां ने मना किया तो दोनों बीच खूब बहस हुई और इसी बात से नाराज होकर लड़का घर छोड़कर कार खरीदने निकल पड़ा. घर से निकलने से पहले उसने मां के कार की चाभी भी ले ली और खुद चलाने लगा. हालांकि पुलिस ने जब बच्चे को पकड़ा तो उससे पूछताछ की गई. जब पुलिस ने बच्चे से यह पूछा कि क्या लैंबोर्गिनी कार खरीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे तो इसका जवाब लड़के ने जो दिया वह सुनकर आपके चेहरे पर भी हंसी आ जाएगी. पुलिस को बच्चे ने बताया कि हां कार खरीदने के लिए उसके पास 3 डॉलर हैं.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB

— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020