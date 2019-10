नई दिल्ली: राजस्थान के सिरोही में एक नाले के उपर बनी सड़क धंस गई. इस दौरान सड़क से गुजर रहे दो लोग नाले में गिर गए. सूचना के अनुसार हादसे से पहले सड़क पर किसी तरह का कोई डैमेज नहीं था. इसी वजह से दो लोग जब फुटपाथ के एक हिस्से पर पहुंचे तो फुटपाथ का एक हिस्सा धंस गया जिस कारण यह हादसा हुआ.

#WATCH: Portion of a footpath built over a drain, collapsed yesterday in Sirohi; 2 injured. #Rajasthan pic.twitter.com/4Ja6pgEt94

— ANI (@ANI) October 26, 2019