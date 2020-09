4 लाख रुपए से आप एक छोटी से कार ले सकते हैं या फिर आप कहीं खूबसूरत सी जगह पर छुट्टी मना कर आ सकते हैं या फिर अपने पंसद भी किसी भी चीज को अपना बना सकते हैं. लेकिन अगर आपको पता चले कि किसी शख्स ने 4 लाख रुपए में पहज एख पौधा खरीदा है तो आपको कैसा लगेगा. जी हां न्यूजीलैंड में मात्र 4 पत्तों वाला एक छोटा सा पौधा जिसकी कीमत 4 लाख रुपए है और लोगों ने इसे बोली लगाकर अपना बना लिया है. Also Read - MS Dhoni played Soccer Volleyball with Kiwis | धोनी ने न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के साथ खेला 'तूफानी खेल', वायरल हुआ VIDEO

आजकल हर कोई अपने घर को सजाने के लिए हाउसप्लांट लगाता है ताकि उसका घर देखने में अच्छा लगे साथ ही ऐसा करने से घर में ऊर्जा आती है. लेकिन न्यूजीलैंड में दुर्लभ पीले पत्तियों वाले पौधे के लिए वहां के शख्स ने 4 लाख खर्च कर दिए. तो चलिए जानते हैं आखिर इसकी क्या खासियत है जो इसपर लोग इतने मेहरबान हो रहे हैं.

जानें क्या है खास

चार पत्तों वाला खास पौधादुनिया के बहुत कम जगहों पर पाया जाने वाला पौधा रफिडोफोरा टेट्रास्पर्मा (Rhaphidophora Tetrasperma) है, जिसे फिलोडेंड्रोन मिनिमा (Philodendron Minima) के रूप में भी जाना जाता है. इसकी खास बात यह है कि चार पत्तों में प्रत्येक का रंग पीले में परिवर्तित होता है. इस पौधे के बेचने के लिए न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी बिजनेस साइट ट्रेड मी पर इसकी बोली लगाई गई थी. जिसने इसे खरीदा है उसने बताया है कि वो दुनिया के सबसे अच्छे पौधों के संग्रह करना चाहते हैं जहां पर पौधों के अलावा बाकि चीजें भी होगा और ये सब एक रेस्तरां में होगा.

दुनियाभर में है इसकी मांग

इस पौधे की मांग अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी है. इस पौधे को ट्रेड मी नाम की कंपनी ने बेचा है, अगस्त के शुरुआत में इसकी सबसे ऊंची कीमत 6500 डॉलर्स यानी 4.77 लाख रुपये गई थी, लेकिन अगस्त के अंत में इसे एक खरीदार ने 5.98 लाख रुपये में खरीद डाला.