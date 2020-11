#Anushrut: बच्चे अक्सर बाल कटवाते हुए रोते हैं. उन्हें रोता देख भला उनकी मासूमियत पर किसे प्यार ना आ जाए. ऐसा ही एक वीडियो काफी वायरल (Viral) हो रहा है. बच्चे के नाम से हैशटैग बन गया है जिस पर लोग खूब ट्वीट कर रहे हैं. Also Read - त्रिधा चौधरी ने इस वीडियो से इंटरनेट पर मचा रखा है बवाल, 'काशीराम बाबा' के साथ हो गईं इंटीमेट

इस वीडियो में बच्चा बाल कटवाए जाने से अपसेट है. पर उसका जुदा अंदाज देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है.

वीडियो में दिखाई देता है कि बाल काटने के लिए जैसे ही नाई बच्चे के सिर पर कैंची चलाता है तो बच्चा गुस्से में आ जाता है. उसका यही अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है.

वीडियो वायरल होने के बाद लोग ये जानना चाहते हैं कि ये बच्चा कहां का है. दरअसल, ये एक हिंदुस्तानी बच्चा है. इसका नाम अनुश्रुत है. इसी के नाम से हैशटैग #Anushrut ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है.

सबसे पहले इसके पिता ने ही ये वीडियो शेयर किया था. जिसे अब तक 960.1K व्यूज मिल चुके हैं.

