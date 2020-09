Gandhi Jayanti 2020: कोरोना के इस समय में ‘महात्मा गांधी’ के कोविड 19 टेस्ट की तस्वीरें सामने आई हैं. ये तस्वीरें लोगों को खूब पसंद आ रही हैं. Also Read - Gandhi Jayanti 2020 Ideas: गांधी जी के ये विचार नहीं है किसी इंस्पिरेशन से कम, बदल देंगे जिंदगी के प्रति आपका नजरिया

फोटोज राजकोट, गुजरात के एक 10 साल के बच्चे की हैं, जो गांधी जयंती से पहले राष्ट्रपिता की वेशभूषा में दिखा.

इस बच्चे को कोविड-19 टेस्ट कराने ले जाया गया. बच्चे ने बताया कि उसका स्वैब सैंपल कोरोना वायरस टेस्ट के लिए लिया गया.

देखें तस्वीरें-

Gujarat: A 10-year-old boy from Rajkot dressed up as Mahatma Gandhi and went for his #COVID19 test.

He said, “My swab samples have been taken for coronavirus test. People should not be apprehensive about the test. Our country will be healthy only if we cooperate.” (29.09.2020) pic.twitter.com/pfFoSwsgUb

— ANI (@ANI) September 30, 2020