Ganesha Police Doctor Idol: हर साल लोग गणेश पूजन में गणेश जी की अलग-अलग प्रकार की मूर्तियों की पूजा करते हैं. विशाल पांडालों में जाते हैं. हालांकि कोरोना की वजह से इस साल ये सेलिब्रेशन उतना भव्य नहीं है लेकिन गणेश भगवान की खास तरह की मूर्तियां काफी वायरल हो रही हैं.

ये तस्वीरें हैं तेलंगाना से. यहां भगवान गणेश को कोरोना वॉरियर्स पुलिस और डॉक्टर के अवतार में दिखाया गया है. लोगों को भगवान का ये रूप काफी पसंद आ रहा है.

यही नहीं, मूषकराज को GHMC (Greater Hyderabad Municipal Corporation) स्टाफ का रूप दिया गया है.

इनके माध्यम से इन लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया गया है जो दिन-रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और कोरोना के इस समय में भी दिन-रात काम कर रहे हैं.

देखें-

Telangana: An idol of Lord Ganesh, in Hyderabad, has been given looks of Police personnel & doctor, and ‘Mushakraj’ has been styled after GHMC (Greater Hyderabad Municipal Corporation) staff – as a mark of respect to frontline workers, on #GaneshChaturthi amid #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/gxpySheTxe

It’s an eco-friendly idol. We’re thanking frontline workers, such as Police, doctors & GHMC staff who are there for us 24/7 & helping us by risking their lives. They’re giving us the message to maintain social distancing, wear a mask & sanitise hands: Ramya, one of the organisers https://t.co/NLVaDcgQhh pic.twitter.com/43Y8XFK9gg

— ANI (@ANI) August 27, 2020