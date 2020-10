Shardiya Navratri 2020 पर हर साल गरबा की धूम होती है. दूर-दूर से गरबा नृत्य करने लोग गुजरात पहुंचते हैं. इस बार कोरोना की वजह से हालात अलग हैं, पर गरबा ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है. Also Read - Viral Video: भरभरा कर गिरा ऐतिहासिक शाहपुर किले का बड़ा हिस्सा, डर के मारे लोग चीखते रहे...

ये गरबा अपनी यूनीकनेस की वजह से चर्चा में है. गरबा करते छात्रों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में दिख रहा है कि कोरोना के इस समय में सूरत के फैशन डिजाइनिंग के छात्रों ने पीपीई किट्स में गरबा किया.

देखें वीडियो-

#WATCH Gujarat: A group of students of fashion designing in Surat perform ‘Garba’ sporting hand-painted costumes made of PPE kits. These costumes have been designed by them. (15.10) pic.twitter.com/sKSYk7e3iy

— ANI (@ANI) October 16, 2020