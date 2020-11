Sweet of The Year: भारत में त्योहारों के दौरान बाजार रंग-बिरंगी अनोखी मिठाइयों से भरा पड़ा रहता है. हालांकि देश में सालभर लोग मिठाई का सेवन करते हैं लेकिन त्योहारों के समय अच्छे दिन की शुरुआत लोग मुंह मीठा करने से ही करते हैं. ऐसे में दीपावली, छठ पूजा इत्यादि त्योहार अभी आने वाले हैं. तो जाहिर है कि मिठाईयों का बाजार में खूब तांता लगने वाला है. ऐसे में आज हम आपको ऐसी मिठाई दिखाने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. अबतक न ही आपने ऐसी मिठाई देखी और न ही इतनी मंहगी मिठाई के बारे में सुना होगा. Also Read - Gold Ghari Sweets: 9000 रुपये प्रतिकिलो बिकती है यह मिठाई, क्या आपने कभी खाई?

जी हां, गुजरात के सूरत शबर में एक मिठाई दुकान की खास मिठाई का नाम है गोल्ड घारी, यह मिठाई 9000 रुपये प्रतिकिलो के भाव बिक रही है. इस मिठाई को देशी घी, मावा, शक्कर, ड्राई फ्रूट्स, मावा इत्यादि को मिलाकर तैयार किया जाता है. इसी घारी को सोने की परत से सजाया जाता है इस कारण इस मिठाई को गोल्ड घारी नाम दिया गया है.

वैसे सामान्यत: गुजरात में घारी का भाव 660-800 रुपये प्रतिकिलो के आस पास रहता है. लेकिन दुकानदार ने इस बार अपने पारंपरिक मिठाई के साथ नया प्रयोग किया है और इसपर सोने का वर्क चढ़ाया है, इस कारण मिठाई के नाम के आगे गोल्ड लग गया और मिठाई का दाम भी महंगा हो गया.

अपने मिठाई के बारे में दुकानदार का कहना है कि इसपर सोने का वर्क किया गया है. सोना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है. हालांकि अभी तो इस मिठाई की मांग कम है लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मिठाई की मांग बढ़ेगी और यह लोगों को खूब पसंद आएगा. बता दें कि दिवाली त्योहार में घारी मिठाई गुजरात में खूब बिकती है ऐसे में अनोखी मिठाई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित जरूर कर सकती है.