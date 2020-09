Gold Medal To Rat: एक चूहे ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे बड़े-बड़े नहीं कर पाते. तभी तो इसे गोल्ड मेडल दिया है. इस चूहे का सोशल मीडिया दीवाना हुआ जा रहा है.

चूहे का नाम है मागवा. पर इसे हीरो रैट के नाम से जाना जाता है. ये एक अफ्रीकन चूहा है. हीरो की खासियत ये है कि ये कई सालों से जिंदगियां बचा रहा है.

अब आप सोच रहे होंगे भला चूहा कैसे जिंदगी बचा रहा होगा. हम बताते हैं. दरअसल, हीरो रैट वो करता है जो कोई दूसरा चूहा नहीं करता.

जी हां, हीरो रैट लैंडमाइंस यानी बारूदी सुरंगों का पता लगा लेता है. इसने कंबोडिया में लैंडमाइन्स का पता लगाने में सुरक्षाकर्मियों की मदद की थी.

#Magawa, the Giant African Pouch Rat. Awarded the PDSA Gold Medal for sniffing out 39 land mines & 28 pieces of explosive ordnance in Cambodia. Saving countless lives and injuries.#Hero 🏅🐀 pic.twitter.com/Eoysms7K4K

