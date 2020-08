Golden Turtle: सोशल मीडिया पर एक कछुए की तस्वीर काफी वायरल हो रही है. खास बात ये है कि ये कछुआ सुनहरे रंग का है. लोग इसे भगवान विष्णु का अवतार तक कह रहे हैं. Also Read - Aja Ekadashi 2020 Date & Timing:15 अगस्त को है अजा एकादशी, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Rare Tutle

कछुए दुनिया के हर भाग में पाए जाते हैं पर सुनहरे रंग का कछुआ (Golden Turtle) दुर्लभ प्रजाति मानी गई है. इस तरह का कछुआ शायद ही पिछले कई सालों में मिला हो. इसलिए इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगीं.

खबर के अनुसार, इस कछुए को नेपाल के धनुशधाम संरक्षित वन में पशु रक्षक चंद्रदीप सदा ने बचाया था. लोग इसकी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं. कुछ तो इसे भगवान विष्णु का अवतार कह रहे हैं. इसका पूजन भी कर रहे हैं.

दरअसल, लोगों की मान्यता है कि हिंदू धर्म में कछुए का ऊपरी खोल आकाश को दर्शाता है और निचला खोल पृथ्वी को.

देखें-

हालांकि अब इस गोल्डन कछुए को वापस जंगल में छोड़ दिया गया है.