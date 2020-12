Google Search List 2020: साल 2020 खत्म होने को है. इस साल में लोगों ने कोरोना महामारी के कारण कई परेशानियां झेलीं. उनके लाइफस्टाइल में भी काफी बदलाव हुए. लॉकडाउन लगा. लोगों ने वर्क फ्रॉम होम के नए कांसेप्ट के तहत काम किया. इस बीच गूगल पर लोगों ने काफी कुछ सर्च भी किया. जरा सोचिए आखिर वो कौन से टॉपिक होंगे, जिन पर लोगों को सबसे ज्यादा सर्च करने की जरूरत पड़ी.

वैसे तो लोग पूरे साल ही गूगल पर सर्च करते रहते हैं, हर छोटे-बड़े काम के लिए. पर इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया पनीर बनाने का तरीका. जी हां, ये सच है. ये बात खुद गूगल ने ही कही है. गूगल ने इस साल सर्च किए गए टॉप 10 टॉपिक्स की लिस्ट जारी की है.

इसमें बताया गया है कि लॉकडाउन और कोरोना पीर‍ियड में लोग आख‍िर क्‍या सर्च कर रहे थे. गूगल ने ये लिस्ट उसके How to सेक्‍शन के तहत सर्च वॉल्यूम के आधार पर जारी की है.

इसमें कहा गया है कि साल 2020 में गूगल पर हाउ टू सेक्‍शन के तहत पनीर बनाने का तरीका खूब खोजा गया. टॉप 10 की इस लिस्ट में पनीर के अलावा जलेबी, कॉफी आदि रेसिपीज भी शामिल हैं. इससे तो यही लगता है कि लॉकडाउन में लोगों ने जमकर किचन में नई रेसिपीज ट्राई की हैं.

Google Top 10 How to queries of 2020

पनीर बनाने का तरीका (How to make Paneer)

इम्‍यून‍िटी बढ़ाने का तरीका (How to increase immunity)

डलगन कॉफी बनाने का तरीका (How to make dalgon coffee)

पैन कार्ड और आधार कार्ड को कैसे ल‍िंक करें (How to link pan card with aadhaar card)

घर पर सैन‍िटाइजर कैसे बनाएं (How to make sanitizer at home)

फास्‍ट टैग कैसे रीचार्ज करें (How to recharge fasttag)

कोरोनावायरस से कैसे बचें (How to prevent coronavirus)

ई पास के ल‍िए कैसे अप्‍लाई करें (How to apply for e pass)

जलेबी कैसे बनाएं (How to make jalebi)

घर पर केक बनाने का तरीका (How to make cake at home)

रेस‍िपीज के अलावा लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका, पैन कार्ड और आधार कार्ड कैसे लिंक करें, फास्‍ट टैग रीचार्ज करने का तरीका आदि खोजा.