Government of India TikTok Account: एक ओर जहां सोशल मीडिया पर लोग टिकटॉक और अन्य चाइनीज ऐप्स व उत्पादों को बॉयकॉट करने में लगे हैं, वहीं भारत सरकार के ऑफिशियल टिकटॉक अकांउट को लेकर खूब चर्चा हो रही है. Also Read - World Environment Day 2020 Special: विश्व पर्यावरण दिवस पर जानें PM Modi आपसे क्या चाहते हैं?

शायद आपको भी ये जानकर हैरानी हो, पर सच यही है. भारत सरकार का ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट है. यूजरनेम है @mygovindia और ये वेरिफाइड अकाउंट है. Also Read - पीएम मोदी और डोनाल्‍ड ट्रंप के बीच भारत-चीन बॉर्डर की स्थिति को लेकर हुई बातचीत

जैसे ही इस अकाउंट के होने की बात सोशल मीडिया पर फैली, लोगों की हैरानी का ठिकाना ना रहा. अब आलम ये है कि इस अकाउंट को लेकर खूब कमेंट कर रहे हैं. Also Read - Cyclone Nisarga: महाराष्ट्र CM उद्धव ठाकरे की अपील, अगले दो दिनों तक घर के अंदर ही रहें लोग

खबरों के मुताबिक, टिकटॉक की लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार ने भी यहां अकाउंट बनाया. जिससे वे अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें. कोरोनावायरस जैसे गंभीर विषयों पर लोगों को जागरुक किया जा सके. इसलिए भारत सरकार के इस पेज पर प्रोफाइल लिखा गया है, “Citizen engagement platform of Government of India.”

भारत सरकार के इस टिकटॉक अकाउंट के 909.1 K फॉलोअर्स हैं, 6.5 million लाइक्स हैं और ये अकाउंट किसी को फॉलो नहीं करता. अब तक इस अकाउंट से जो वीडियोज शेयर किए गए हैं, वे योगा, कोरोनावायरस जागरुकता और सरकार की उपलब्धियों पर है.

अब सरकार के वेरिफाइड अकाउंट को देखकर लोगों की प्रतिक्रिया भी देखें-

Reality: Government of India makes account on Tiktok! pic.twitter.com/LmYjKKQVYN

Expectation: Indians ask Government to ban TikTok!

y’all be talking about boycotting chinese products and the government of india makes an account on tiktok, lovely

Government of India is on TikTok but bhakts want tiktok banned? Waiting for them to change the narrative in 3…2…1

#govtindiatiktok #tiktok #govtofindia

Few weeks back everyone in India was trying to ban TikTok.

Now, Government of India have their own account on Tiktok.

Everyone : pic.twitter.com/i7UFQeVWJi

— Shreyash Gutte (@shreyash_09) June 8, 2020