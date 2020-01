फुजियान: शादी से ठीक पहले दूल्हे को पता चला कि दुल्हन उसे धोखा दे रही है तो उसने दुल्हन से बदला लेने की ठान ली. दूल्हे ने उसको (दुल्हन) को उसके परिवार और दोस्तों के सामने सबक सिखाने का फैसला किया और दुल्हन का वीडियो दिखाकर शादी तोड़ दी. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे दूल्हन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बना रही है.

Groom plays video of cheating bride in bed with her brother-in-law on wedding day

