Gucci Jeans Price 88 Thousand Rupees: जींस के दुनिया भर में बड़े से बड़े ब्रांड हैं. महंगी से महंगी जींस बाजार में है. लेकिन सोशल मीडिया पर जिस जींस की चर्चा हो रही है, उसकी कीमत है 88 हजार रुपए.

ये जींस लग्जरी ब्रैंड गुच्ची (Gucci) ने पेश की है. वेबसाइट पर इस जींस को देखने के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है.

गुच्ची की ये जींस है 1,200 डॉलर यानी 88 हजार रुपये की. अब इस जींस को देखकर लोग ये सोच रहे हैं कि इसकी खासियत क्या है.

पहले तो ये जान लीजिए कि ये एक स्टेन जींस है. यानी इस पर दाग हैं. ऐसा इसलिए है जिससे इसका लुक रफ एंड टफ हो. जींस इटेलियन फैशन वीक विंटर 2020 का हिस्सा है.

गुच्ची की वेबसाइट पर इसकी कीमत 1400 डॉलर है. वेबसाइट पर बताया गया है कि यह जीन्स इटली में बनी है.

लोगों के रिएक्शंस-

Gucci is gone mad with these grass stained jeans. £600 when I can do it for free in my garden????? pic.twitter.com/XWcJf36xbi — (@kfjoanes) September 22, 2020

Whenever I feel bad about being poor, I just think about the idiots that spent 1200 on grass stained gucci jeans — bundlecat (@silkymilky14) September 22, 2020

Gucci is selling grass stain looking jeans?! they gotta cut it out — Gotham (@S3FPablo) September 22, 2020

Original Gucci okrika jeans with grass stain $1,400. Come and bend down select ooo pic.twitter.com/rcG76diI5X — thE AnomaLY (@mikeldoxa007) September 21, 2020