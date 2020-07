नई दिल्लीः गुजरात की एक महिला कॉन्सटेबल (Gujarat Lady Constable) सुनीता यादवको अपनी ड्यूटी निभाना उस वक्त महंगा पड़ गया, जब उसने मंत्री के बेटे से सवाल कर लिया. इस पूछताछ के बदले सुनीता यादवको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया. सुनीता यादव (Sunita Yadav) पर मंत्री के बेटे से बदतमीजी करने का आरोप है. जिसके चलते गुजरात पुलिस ने मामले पर जांच बैठा दी. महिला कॉन्स्टेबल पर गुजरात के स्वास्थ्य राज्यमंत्री कुमार कानानी ने बेटे से बदतमीजी का आरोप लगाते हुए महिला कॉन्स्टेबल से अपने बेटे से माफी मांगने की मांग की है. इस पर महिला कॉन्स्टेबल (Constable Sunita Yadav) ने मंत्री के बेटे से माफी मांगने के बजाय इस्तीफा देना उचित समझा.

क्या है मामला…

दरअसल, शुक्रवार को रात करीब 10 बजे महिला कॉन्स्टेबल सुनीता यादवकर्फ्यू के दौरान ड्यूटी पर थीं. इसी दौरान राज्यमंत्री कुमार कनानी के कुछ समर्थक बिना मास्क के सूरत के वारक्षा में घूम रहे थे. ऐसे में महिला कॉन्स्टेबल ने मंत्री के समर्थकों को रोक लिया और उनसे पूछताछ करने लगी. इस पर कुमार कनानी के बेटे प्रकाश कनानी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और महिला सिपाही से अपने समर्थकों को छोड़ने की बात कही. इस पर महिला कॉन्स्टेबल ने उनकी एक ना सुनी जिस पर प्रकाश कनानी ने महिला कॉन्स्टेबल ने अपने पिता से बात करने के लिए कहा.

Sunita Yadav, a brave constable from #Surat resigned today because of frustration as she didn’t get any support from her seniors. To scold a BJP Minister’s son for violating curfew rules, will you call it a mistake? #Gujarat pic.twitter.com/icQuBN25xy

— The Bad Engineer (@DNLIMBACHIYA) July 12, 2020