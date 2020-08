Gurugram Building Bent: गुरुग्राम से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी. यहां चार मंजिला इमारत टेढ़ी हो गई. इसके बाद तो फोटोज सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलीं. बहरहाल पुलिस ने इस इमारत को खाली करा लिया है. Also Read - तीन घंटे झमाझम बारिश से तर हुई राजधानी दिल्ली, कई जगहों पर जलभराव

जानकारी के अनुसार, ये इमारत गुरुग्राम, हरियाणा के सेक्टर-46 में है. इमारत में चार फ्लोर हैं. सफेद रंग की ये बिल्डिंग एक ओर झुक गई है. Also Read - Flood in Kerala: भीषण त्रासदी से भगवान का घर केरल हो रहा तबाह, लगातार तीसरे साल भीषण त्रासदी की मार झेल रहा राज्य

देखें- Also Read - मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट जारी, बिहार में बाढ़ से 6 और लोगों की मौत

Haryana: Police vacated a four-storey building in Gurugram’s Sector-46 after it bent on one side, following heavy downpour in the region. https://t.co/VgdYqvYacn pic.twitter.com/D6vJlZyPo2

— ANI (@ANI) August 20, 2020