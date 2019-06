गुरुग्राम. सबसे वफादार कहे जाने वाले जानवर के साथ एक विदेशी नागरिक ने क्रूरता की हदें पार कर दीं. गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर-65 मे स्थित एम्मार एमराल्ड सोसायटी के रहने वाले इराक के एक नागरिक को अपने अपार्टमेंट के 8वें फ्लोर से कुत्ते के दो बच्चों को नीचे फेंककर मार डालने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

आठवें फ्लोर से नीचे फर्श पर गिरते ही कुत्ते के दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना ने इलाके में सनसनी पैदा कर दी है, वहीं पशुप्रेमियों ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है.

पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को उम्मीद फॉर एनिमल फाउंडेशन के संस्थापक ने गुरुग्राम पुलिस के नियंत्रण कक्ष में घटना की सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों कुत्तों के शवों को कब्जे में ले लिया. पुलिस ने बताया की लोगों का आरोप है कि आठवीं मंजिल के फ्लैट में रहने वाले इराकी डॉक्टर सैफ अली ने दोनों कुत्ते के बच्चों को नीचे फेंका है.

Haryana: An Iraqi national, Saif Azhar Abdul Hussain, has been arrested from his residence in Gurugram’s Sector 65 for allegedly throwing his 2 pet dogs from the 8th floor of a building on June 10. Case registered pic.twitter.com/ArVsdB7qV8

