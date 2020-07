Gym Memes Jokes: जबसे ये खबर आई है कि देश में अनलॉक 3 (Unlock 3) में जिम खोले जा सकेंगे, तब से ट्विटर पर जिम खुलने से जुड़े मीम्स, जोक्स जमकर शेयर किए जा रहे हैं. ये मीम्स इतने मजेदार हैं कि इन्हें देख आप हंसी नहीं रोक पाएंगे. Also Read - Unlock 3 Guidelines: अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइन जारी, स्कूल बंद रहेंगे, नाइट कर्फ्यू हटा, जिम खुलेंगी, जानें डिटेल

गौरतलब है कि देश में 5 अगस्त से जिम, योग सेंटर को खोलने की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है. जिसके बाद से लोग सोशल मीडिया पर जिम में एक्सरसाइज करने वालों का हाल बयां कर रहे हैं.

देखें ये मीम्स-जोक्स-

Fitness Freaks after listening Gyms are going to open now . pic.twitter.com/j1cB12aXre — THE | Epic Blogger | (@Kush_official_) July 29, 2020

#Unlock3 Guidelines Contains GYM to be open Le Fitness freak be like:- pic.twitter.com/3HJsvbquJ7 — Rachit Maheshwari (@RachitNawal) July 29, 2020

Gyms, yoga institutes open from August 5 Gym lover rn:- pic.twitter.com/pooWViTemd — Paapi Gudiya😎 (@epic_meme00) July 29, 2020

#Unlock3 Gym freak people back to gym right now be like pic.twitter.com/rwbAY9WIFh — Deeksha Jain (@hungry_heart68) July 29, 2020

#Unlock3#Unlock3 Gyms will be open in unlock 3 Gym lovers be like : – pic.twitter.com/02jek9zNmM — Sohel Rs 🇮🇳 (@KaDwE___BoL) July 29, 2020

Gyms likely to reopen in Maharashtra *Gym lovers to government* pic.twitter.com/KqeCUXdZet — The Alpha 🐺 | انور (@insaneinsaan_) July 29, 2020

बता दें कि देश में 1 अगस्त, शनिवार से अनलॉक 3 शुरू हो रहा है. इसके लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं. इसके बाद से सोशल मीडिया पर #Unlock3 ट्रेंड कर रहा है.