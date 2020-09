सोशल मीडिया पर हाथरस गैंगरेप मामला ट्रेंड कर रहा है. लोग इसे लेकर बेहद गुस्से में हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं. Also Read - हाथरस में गैंगरेप पीड़िता की मौत पर प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला- Tweet कर कही यह बात...

दरअसल, इस मामले में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार 19 वर्षीय युवती की मंगलवार को मौत हो गई. वो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थी. इसके बाद लोगों का गुस्सा सांतवे आसमान पर पहुंच गया.

लोग इसे निर्भया जैसा कांड बता रहे हैं. इसकी एक वजह ये भी है कि इस मामले में युवती के साथ काफी हैवानियत की गई थी.

दिल्ली उपचार के लिए लाई गई लड़की की रीढ़ की हड्डी, गर्दन टूटी थी, जीभ काटी गई थी. उसका मरा समझकर ही आरोपी उसे छोड़कर भागे थे.

लोग इसे लेकर किस तरह के कमेंट्स दे रहे हैं, और वो कितने गुस्से में हैं, देखें-

The Hathras Dalit Girl Gangrape Survivor is No More.

Alas ! the system has failed us all yet again.😢 #RIPManishaValmiki — Surya Pratap Singh IAS Rtd. (@suryapsingh_IAS) September 29, 2020

We are demand immediately Shoot these rapists publicly. Demand you? RT you demand justice for Manisha.#RIPManishaValmiki pic.twitter.com/dPWlOfyxyO — Pushpendra Kulshreshtha (@iArmySupporter) September 29, 2020

Broke a leg, broke a bone, bitten a tongue

Women are not safe in India

Dalit. Bahujan is daughter, so no one is raising voice, today everyone is silent and silent Please rt #RIPManishaValmiki

#JusticeForManishaValmiki pic.twitter.com/dmBAiATt7N — Saziya 2.0🏹 (@Saziyakh) September 29, 2020

Immediately give such punishment to the rapists,so that they can get justice,who are the victims of all this,so that no one can shame humanity again.#RIPManishaValmiki @suryapsingh_IAS @HansrajMeena @YashMeghwal @r9_tv pic.twitter.com/jCyoDVGhTN — Abhishek Singh (@reporter_abhi) September 29, 2020

Raised Voice for Manisha valmiki .

Justice for Manisha.

If you are agree this tweet, please RT #RIPManishaValmiki #RipManisha#JusticeForManishaValmiki pic.twitter.com/r8busl156n — Sheetal Meena (@Sheetal_Meena12) September 29, 2020

हाथरस के चंदपा थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई इस घटना के बारे में पीड़िता ने मजिस्ट्रेट को इशारे से बयान दिया था. उसने बताया था कि 4 युवकों ने खेत में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. गला घोंटने की कोशिश की, रीढ़ की हड्डी तोड़ी, जीभ काट दी.