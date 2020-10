Viral Video: तेलंगाना के जनगांव जिले में ऐतिहासिक शाहपुर किले का एक बड़ा हिस्सा गुरुवार को ढह गया. किले के मलबे के गिरने के कारण तीन मकान क्षतिग्रस्त हो गए. किले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है. Also Read - Viral Video: अचानक ढही इमारत, नीचे से जा रही थी महिला, बाल-बाल बची, देखें कुदरत का करिश्मा...

हालांकि पिछले कुछ दिनों के दौरान भारी बारिश के बाद किले में दरार के बाद निवासियों ने घर खाली कर दिया था, इस वजह से कोई भी घायल नहीं हुआ.

किले के ढहने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जैसी ही किले का हिस्सा गिरता है, लोगों को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है.

A large portion of the historic #Shahpur fort in #Telangana‘s #Jangaon district collapsed on Thursday.

3 houses were damaged under the debris of the fort. However, no one was injured as the residents had vacated the house after cracks in the fort widened following heavy rains. pic.twitter.com/q85wISVwFO

