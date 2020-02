Hug Day 2020: वैलेंटाइन वीक में आज का दिन बहुत खास माना जाता है. आज के दिन इश्क़ करने वाले सब कुछ भूल कर अपने प्यार को गले से लगाते हैं. ‘हग डे’ (Hug Day) के रूप में मनाने वाला ये दिन अपने साथ कई नई उम्मीदें लाता हैं. अपने क्रश या पार्टनर को हग करने के एहसास से ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता. इस फीलिंग को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है.

दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इस रास्ते पर चलकर मंज़िल नहीं नसीब हुई है. वो भी अपने आप में खास होते हैं. आज के इस हग डे के मौके पर लेकिन सोशल मीडिया पर जमकर मिम्स और जोक्स शेयर किए जा रहे हैं. लोगों के बीच ये दिन हमेशा से ख़ास रहा है. सिंगल लोगों को ध्यान में रख कर ढेरों मज़ाकिया पोस्ट हमेशा शेयर किया जाता है मगर इस विषय पर आज के दिन इंटरनेट पर कुछ ख़ास ही नज़र आता है.

यहां देखिए ‘हग डे’ पर हिलेरियस मीम्स और जोक्स- See hilarious Memes and Post on Hug Day here:

मोहब्बत के इस हफ़्ते में आज का दिन गिले शिकवे को भुलाकर गले लगाने का है. इश्क़ में अक्सर परेशानियां दिल के दरवाज़े पर बारहा दस्तक देती हैं. कुछ लोग इन परेशानियों से अपने रिश्ते को और अपने आप को रिहा करने में कामयाब हो पाते हैं वहीं कुछ लोग इन दिक्कतों के तले रिश्ते की सांसें उखड़ते हुए देखते हैं. इन सभी मसलों में कुछ काम आता है तो बस एक गर्माहट भरी झप्पी, एक सुकून भरा कंधा और भरोसे वाली हथेली.