Viral: सोशल मीडिया पर एसडीएम सौम्या पांडे की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं. सौम्या की इन तस्वीरों में उनकी नवजात बेटी भी दिख रही है. सौम्या मोदीनगर की उप-मंडल मजिस्ट्रेट हैं.

सौम्या पांडे की फोटोज इसलिए खास हैं क्योंकि वे मां बनने के 14 दिन बाद काम पर लौट आई हैं. उनकी गोद में उनकी बच्ची भी दिख रही है.

वायरल तस्वीरें-

Ghaziabad: Saumya Pandey, Modinagar sub-divisional magistrate who gave birth to a baby girl recently, rejoined office 14 days after her delivery. She says, “District Magistrate & administration’s supported me throughout my pregnancy period as well as after my delivery.” (12.10) pic.twitter.com/x93SIQXvyW

— ANI UP (@ANINewsUP) October 12, 2020