Ice World Record: आप कितनी देर बर्फ को हाथ में पकड़ सकते हैं या उस पर खड़े हो सकते हैं. शायद कुछ सेकेंड या मिनट के लिए. पर दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जिसने इन्हीं आइस क्यूब्स के माध्यम से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.

खबरों के मुताबिक, ये शख्स ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है. इसने सारे कपड़े उतारकर घंटो बर्फ के बीच बताए.

इनका नाम है जोसेफ कोएबरल. जोसेफ ने शीशे से बने एक बॉक्स के अंदर करीबन 2 घंटे 30 मिनट 57 सेकंड तक का समय बिताया.

An Austrian on Saturday kept his cool and set a new world record for standing in a box full of ice cubes, lasting a teeth-chattering two hours, 30 minutes and 57 secondshttps://t.co/BwAJEIEBlw

