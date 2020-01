नई दिल्ली: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने बयानों को लेकर आए दिन चर्चा में बने रहते हैं. इसी तरह एक बार फिर उन्हें उनकी बातों के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है. इमरान खान का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पाक पीएम एक अस्पताल में भर्ती होने और पीठ में चोट लगने का एक अनुभव साझा कर रहे हैं. वह बता रहे हैं कि आखिर कैसे एक इंजेक्शन ने उनके आस पास की पूरी दुनिया को बदल के रख दिया. इस वीडियो क्लिप को एक पाकिस्तानी पत्रकार ने साझा किया है. साथ ही इसपर तीखी प्रतिक्रिया भी दी है.

One injection is all it takes for the PM to see nurses as hoors.. pic.twitter.com/syX4hAPxY0

— Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) January 27, 2020