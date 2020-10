MRI Scan Only Rs 50: देश का सबसे सस्ता एमआरआई स्कैन जल्द ही शुरू होगा. टेस्ट कराने को केवल 50 रुपए अदा करने होंगे. ये व्यवस्था दिल्ली के बांग्ला साहब गुरुद्वारे में इसी साल दिसंबर से शुरू होने जा रही है. ये जानकारी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (DSGMC) ने दी है.

पीटीआई की खबर के मुताबिक, गुरुद्वारे के प्रांगण में गुरु हरकिशन हॉस्पिटल में एक डायलिसिस सेंटर भी बनाया जा रहा है. ये अगले सप्ताह से काम शुरू कर देगा.

DSGMC प्रसिडेंट मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, यहां डायलिसिस कराने के लिए केवल 600 रुपए शुल्क देना होगा.

खबरों के मुताबिक, गुरुद्वारे को 6 करोड़ कीमत की जांच करने वाली मशीनें दान में मिली हैं. इनमें चार बड़ी मशीने डायलिसिस की हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्स रे और एमआरआई की मशीन शामिल है.

खास बात ये है कि गरीबों के लिए यहां MRIकेवल 50 रुपए में होगा. बाकी लोगों के लिए 800 में. सिरसा ने बताया कि डॉक्टर्स की कमेटी बनाई गई है जो ये देख रही है कि किसे डिस्काउंट दिया जाएगा.

India’s”cheapest” diagnostic facility to start functioning at Gurdwara Bangla Sahib in December and an MRI here will cost just Rs 50 pic.twitter.com/PEcMdW3stE

— #Istandwithfarmers Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) October 4, 2020