Viral Video: इस समय देश के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ का कहर है. ऐसे में एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो पानी में फंस गया था. एक-दो घंटे नहीं, ये जान बचाने को पूरे 12 घंटे एक ही जगह पर टिक रहा. अब इंडियन एयर फोर्स ने इसे रेस्कयू कर लिया है.

मामला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का है. यहां बांध से पानी छोड़ने से तेज बहाव की चपेट में आए एक व्यक्ति ने पेड़ों को पकड़ लिया. आसपास कोई मदद नहीं थी. इसलिए वो 12 घंटे वहीं इंतजार करता रहा. बाद में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से उसे बाहर निकाला गया.

देखें वीडियो-

Incredible video of IAF rescue a man struck in a flood in Bilaspur, Chhattisgarh. pic.twitter.com/NnRUfhPyuR

