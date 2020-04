नई दिल्ली: पूरी दुनिया के साथ ही अमेरिका भी कोरोना वायरस (Corona Virus in America) से जूझ रहा है. खासकर न्यूयॉर्क इससे भयंकर पीड़ित है. यहाँ अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है. अमेरिका में करीब 40 हज़ार लोगों की मौत अब तक हुई है. और आठ लाख से अधिक लोग कोरोना से पीड़ित हैं. इस मुश्किल में लोग डॉक्टर्स को ईश्वर की नज़र से देख रहे हैं. न्यूयॉर्क सिटी में डॉक्टर उमा मधुसूदन (Dr. Uma Madhusudan) कोरोना पीड़ितों के इलाज में लगी हुई हैं. डॉक्टर उमा जिस तरह से कोरोना पीड़ितों का इलाज कर रही हैं, उससे उन्होंने वहां के लोगों का दिल जीत लिया है. उन्हें वहां के लोगों ने हीरो को उपाधि दी है. Also Read - अमेरिका में ग्रीन कार्ड जारी करने पर रोक लगाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, हजारों भारतीय होंगे प्रभावित

इतना ही नहीं, डॉक्टर उमा को ख़ास तरीके से लोगों ने सम्मान दिया. डॉक्टर उमा के सम्मान में लोगों ने वहां कार रैली निकाली. स्थानीय लोगों ने उनके सामने से कार निकाली और हॉर्न बजाते हुए डॉक्टर को कार से ही शुक्रिया कहा. कई लोगों ने लव यू कहा, तो किसी ने उन्हें फ्लाइंग किस देते हुए अपना ख्याल रखने की बात कही. Also Read - शोध: कोरोना मरीजों के इलाज में फायदेमंद साबित नहीं हुआ Hydroxychloroquine

इस सम्मान के लिए उमा सबका शुक्रिया अदा करते दिख रही हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोगों ने अपने हाथों में थैंक यू कार्ड भी वीडियो में दिख रहे हैं. बताते हैं कि डॉ. उमा कर्नाटक के मैसूर के जेएसएस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर चुकी हैं. डॉ. मधुसूदन इस समय अमेरिका के साउथ विंडसर हॉस्पिटल में काम कर रही हैं और लोगों का इलाज कर रही हैं. Also Read - अब अमेरिका में जॉब पाना होगा मुश्किल, बाहरी लोगों पर रोक लगाने जा रहे हैं ट्रंप, आज दे सकते हैं विशेष आदेश

#USAhonoursIndianDoctor

Dr Uma Madhusudhan, a Mysuru origin doctor who received ‘Drive of Honour’ from Americans in recognition of her extraordinary service in treating Corona patients at South Windsor Hospital. Every Indian feels proud of Dr Uma.@narendramodi @PIB_India pic.twitter.com/zl4gebScRJ

— Sadananda Gowda (@DVSadanandGowda) April 22, 2020