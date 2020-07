नई दिल्‍ली: भारतीय रेलवे ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है. रेलवे ने ‘शेषनाग’ चलाकर 2.8 Km लंबी ट्रेन चलाने का कीर्तिमान रचा है. जिसमें 4 खाली BOXN रेक हैं, जो इलेक्ट्रिक इंजनों के 4 सेटों द्वारा संचालित है ‘शेषनाग’ भारतीय रेलवे पर चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है. Also Read - IRCTC Latest News : जानें, कब से शुरू होने जा रही हैं प्राइवेट ट्रेन, फ्लाइट से कम किराए पर कर सकेंगे यात्रा

Indian Railways breaks another record. Operates 'SheshNaag', a 2.8 Km long train amalgamating 4 empty BOXN rakes, powered by 4 sets of electric locomotives

इससे पहले दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने ‘सुपर एनाकोंडा’ संचालित किया था. इसने मालगाड़ी की तीन रेक को एक साथ जोड़ा. यह ट्रेन ओडिशा के लाजकुरा और राउरकेला के बीच संचालित की गई थी. ‘सुपर एनाकोंडा’ ने ओडिशा के लाजकुरा और राउरकेला के बीच एक साथ तीन मालगाड़ियों के साथ कुल 177 लोडेड वैगनों के साथ संचालन किया था.

Taking a big leap in reducing the transit time of freight trains, Bilaspur division of SECR broke yet another frontier by joining & running 3 loaded trains (more than 15000 tonnes) in ‘Anaconda’ formation through Bilaspur & Chakradharpur divisions. pic.twitter.com/5lZlQHDpkI

