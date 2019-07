नई दिल्ली. दुनियाभर की सैर करने वाले करोड़ों भारतीय पर्यटकों के लिए रविवार की सुबह बहुत बुरी खबर लेकर आई. यह खबर दरअसल इंडोनेशिया के बाली की थी, जहां एक भारतीय परिवार होटल के सामान चुराते हुए पकड़ा गया था. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो करोड़ों भारतीय लोगों का सिर शर्म से झुका देने के लिए काफी है. टीवी कलाकार मिनी माथुर ने अपने टि्वटर हैंडल से यह वीडियो शेयर करते हुए इस घटना को शर्मनाक करार दिया है. वीडियो में होटल के कर्मचारियों द्वारा भारतीय परिवार के सामान को गाड़ी से निकाला जा रहा है. हैंडबैग हो या अटैची या फिर बड़ा सूटकेस, सबमें से होटल से चुराए गए सामान बाहर किए जा रहे हैं. इस वीडियो को देखते हुए आपको जितनी शर्म आएगी, उससे कहीं ज्यादा उस परिवार पर गुस्सा आएगा.

इंडोनेशिया के बाली का यह वीडियो उस समय का है, जब उक्त भारतीय परिवार होटल से चेक आउट कर जा रहा था. इसी दौरान होटल के कर्मचारियों ने टूरिस्ट फैमिली की गाड़ी की जांच शुरू कर दी. होटल कर्मियों ने जैसे ही गाड़ी से सारे बैग बाहर कर उसकी तलाशी लेनी शुरू की, उसमें होटल से चुराए गए सामान बरामद होने लगे. किसी बैग से साबुन निकला तो किसी बैग से हैंडवॉश की बोतल. इतना ही भारतीय परिवार के अलग-अलग बैग में से होटल से चुराए गए हैंगर, हेयर ड्रॉयर, कांच के छोटे-छोटे सजावटी बर्तन और कमरे में इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य सामान भी मिले. जब होटल के कर्मचारियों ने घटना के बाद पुलिस को बुलाने की धमकी दी, तो वीडियो में एक महिला और पुरुष को उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए भी देखा जा सकता है.

The worst example of entitled indian travellers who are a disgrace to the image of our country. Casually stealing hand washes, room artefacts, hair dryers from a hotel room in Bali. And the uncle pawing the hotel person at the end is just 🤮 pic.twitter.com/UONwWCKmUq

— Mini Mathur (@minimathur) July 27, 2019