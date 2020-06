International Yoga Day 2020: अंतरराष्‍ट्रीय योग दिवस यानी International Yoga Day हर साल 21 जून को मनाया जाता है. हर साल दुन‍िया भर के लोग योग द‍िवस पर योग करते हैं. पर इस साल कोरोनावायरस के कारण पर‍िस्‍थ‍ित‍ियां अलग हैं. ऐसे में भारत सरकार ने लोगों का उत्‍साह बढ़ाने के लिए #mylifemyyoga अभ‍ियान की शुरुआत की है. Also Read - आयुष मंत्रालय ने राज्यों को सौंपी काढ़ा बनाने की विधि, कहा- उत्पादन को बढ़ावा दें

इस साल 21 जून को योग द‍िवस ड‍िजि‍टल होगा. इसके तहत शुरू किया गया #mylifemyyoga अभ‍ियान लोगों को मालामाल भी बना सकता है. Also Read - Coronavirus Fight : अब आयुर्वेद से होगा COVID-19 का इलाज, PM ने किया टास्क फोर्स का गठन

दरअसल, ये एक प्रतियोगिता है, जि‍समें कोई भी आम जन घर बैठे लाखों रुपये का इनाम जीत सकता है. इस प्रत‍ियोग‍िता को आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने मिलकर शुरू कि‍या है. यह एक वीडियो ब्‍लॉग प्रतियोगिता (Video Blogging Contest) है. Also Read - Coronavirus Prevention By Ayush Ministry: देश के प्रमुख वैद्यों की सलाह, हल्दी दूध समेत ये चीजें कोरोनावायरस की रोकथाम में फायदेमंद

अगर आप भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको 21 जून यानी योग द‍िवस तक वीडियो भेजना होगा. 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के ल‍िए अलग व 18 साल के अध‍िक के लोगों के लि‍ए अलग वर्ग है. इसल‍िए वीड‍ियो ल‍िंक उम्र के अनुसार ही द‍िए गए वर्ग को चुनकर अपलोड करें.

#MannkiBaat by @PMOIndia

People from across the globe are taking part in the #MyLifeMyYoga video blogging contest.

Apply now and stand a chance to win cash prize upto 1 lakh rupees. #Mygovindia #pibindia pic.twitter.com/sTGMi3wTjQ

— Ministry of AYUSH🇮🇳 #MyLifeMyYoga (@moayush) June 13, 2020