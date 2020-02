नई दिल्ली : ईरान (Iran) की महिलाओं ने देश के कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. देश की महिलाओं पर लागू सख्त नियमों के खिलाफ अब महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं और अपने-अपने तरीके से इन नियमों के खिलाफ विरोध जता रही हैं. अपने हक के लिए ईरान की महिलाओं ने एक अलग ही अंदाज में विरोध शुरू किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में महिलाएं सड़कों पर डांस (Dance) करती हुई दिखाई दे रही हैं. वहीं कुछ महिलाओं को हिजाब (Hijab) उतारते हुए भी देखा जा सकता है.

दरअसल, ईरान में महिलाओं पर कुछ सख्त नियम लागू हैं, जिनमें हिजाब पहनना और सड़क पर खुलेआम डांस करने की सख्त मनाही जैसे कानून शामिल हैं. आपको बता दें कि, ईरान में पब्लिक प्लेस पर अगर कोई महिला बिना हिजाब के घूमती है तो उसे जेल तक हो सकती है. ऐसे में ईरानी महिलाएं अब देश के इन कानूनों से तंग आ गई हैं, जिसके चलते अब महिलाओं ने इन कानूनों का खुलकर विरोध शुरू कर दिया है.

