Irctc Indian Railways: रेलवे काफी समय से श्रमिक ट्रेनें चला रहा है, लोगों को फ्री में काफी सामग्री उपलब्ध करा रहा है और उसके जवान लोगों की मदद को दिन-रात मुस्तैद दिख रहे हैं. इन सब कामों के बीच अब रेलवे ने कुछ अलग स्टाइल में कोरोना वॉरियर्स को सम्मान दिया है.

फोटोज आई हैं पश्चिम रेलवे से. यहां के माहिम रेलवे स्टेशन को अलग ही रंग में रंग दिया गया है. हर ओर कोरोना वॉरियर्स की तस्वीरें दिखती हैं.

कोरोना वॉरियर्स को सलाम करते हुए इन्हें 'मुंबई के हीरो' शीर्षक दिया गया है. इन फोटोज को लोग अब खूब पसंद कर रहे हैं.

रेल मंत्री पीयूष गायेल ने भी स्टेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, Railways beautifies Mahim station with the ‘Heroes of Mumbai’ murals as an ode to the Corona Warriors.

Railways beautifies Mahim station with the ‘Heroes of Mumbai’ murals as an ode to the Corona Warriors. pic.twitter.com/PYmOgyOR5F — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) June 18, 2020

इन चित्रों में कोरोना काल में काम कर रहे डॉक्टर,नर्स, पुलिस आदि के चित्र बनाए गए हैं. ये वे लोग हैं जो जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं.

